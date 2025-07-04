Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури. Зокрема, пропонується з 1 січня 2026 року:

надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

призначення та виплата пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури;

призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій на загальних підставах із застосуванням коефіцієнту збільшення, який визначається відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію законопроекту.

Зміни до закону державне пенсійне страхування

Отже, законопроектом стаття 4 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнюється нормою про те, що зміни до цього закону вносяться виключно законами про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До п. 4-7 прикінцевих положень вносяться зміни стосовно пенсійного забезпечення певних категорій громадян, які отримували пенсії за спеціальними законами (держслужбовці, судді, прокурори тощо), і правил їх переходу на пенсію за загальними правилами (за цим законом) та можливості повернення до «спеціальних» пенсій.

А саме уточнено, що особи, пенсію яким відповідно до цього пункту 4-7 переведено на пенсію на умовах цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами своїх профільних законів із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява. Наразі уточнення стосовно умови переведення саме на засадах пункту 4-7 відсутнє.

Виключено згадку про закон про прокуратуру (і, відповідно, прокурорів) у пункті 13-1 прикінцевих положень. Наразі він визначає, що з 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на умовах законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.

Пункт доповнено нормою про те, що «особам, яким пенсії призначено після 1 січня 2026 року на умовах Закону «Про державну службу», у період роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання на умовах, передбачених законами «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону, за умови наявності права на призначення пенсії відповідно до цього Закону».

Встановлюється, що виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», здійснюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами (замість норми про те, що «виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами).

Зміни до закону про прокуратуру

Ч. 1 ст. 86 Закону «Про прокуратуру» пропонується викласти в такій редакції.

Прокурори мають право на пенсію за вислугу років за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів, передбачених статтею 15 цього Закону, не менше 15 років після звільнення осіб з посад, передбачених статтею 15 цього Закону, та після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року. До досягнення віку 65 років право на пенсію за вислугу років мають особи, які досягли віку:

50 років – які народилися по 31 грудня 1980 року;

52 роки 6 місяців – які народилися з 1 січня 1981 року по 31 грудня 1981 року;

55 років – які народилися з 1 січня 1982 року по 31 грудня 1982 року;

57 років 6 місяців – які народилися з 1 січня 1983 року по 31 грудня 1983 року;

60 років – які народилися з 1 січня 1984 року по 31 грудня 1984 року;

62 роки 6 місяців – які народилися з 1 січня 1985 року по 31 грудня 1985 року.

У ч. 4 ст. 86 буде передбачено, що посадовий оклад, надбавки за вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах за останньою займаною посадою прокурора, встановлених на дату призначення пенсії за вислугу років (замість встановлених на момент виникнення права на перерахунок пенсії за вислугу років).

У новій редакції викладено ч. 5 ст. 86, відповідно до якої працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої ч. 1 цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після звільнення осіб з посад, передбачених статтею 15 цього Закону, та досягнення віку 65 років чоловіками, які народилися після 1 січня 1976 року, та жінками, які народилися після 1 січня 1978 року, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на посадах, передбачених частиною першою статті 15 цього Закону, із розрахунку 60 відсотків місячної заробітної плати за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою цієї статті. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї частини, пенсія відповідно до цієї статті призначається після звільнення осіб з посад, передбачених статтею 15 цього Закону, чоловікам 1975 року народження і старшим, та жінкам 1977 року народження і старшим, після досягнення ними такого віку:

57 років – чоловіками, які народилися по 31 грудня 1969 року, і 55 років – жінками, які народилися по 31 грудня 1971 року;

58 років 6 місяців – чоловіками, які народилися з 1 січня 1970 року по 31 грудня 1970 року, і 57 років 6 місяців – жінками, які народилися з 1 січня 1972 року по 1 липня 1972 року;

60 років – чоловіками, які народилися з 1 січня 1971 року по 31 грудня 1971 року, і 58 років – жінками, які народилися з 1 січня 1973 року по 31 грудня 1973 року;

61 рік 6 місяців – чоловіками, які народилися з 1 січня 1972 року по 31 грудня 1972 року, і 59 років 6 місяців – жінками, які народилися з 1 січня 1974 року по 31 грудня 1974 року;

63 роки – чоловіками, які народилися з 1 січня 1973 року по 31 грудня 1973 року, і 61 року – жінками, які народилися з 1 січня 1975 року по 31 грудня 1975 року;

64 роки – чоловіками, які народилися з 1 січня 1974 року по 31 грудня 1974 року, і 62 роки 6 місяців – жінками, які народилися з 1 січня 1976 року по 31 грудня 1976 року.

У ч. 6 ст. 86 замість норми про те, що до вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею, зараховується час роботи на посадах у науково-навчальних закладах Офісу Генерального прокурора буде передбачено, що зараховується час роботи на посадах у науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, Національній академії прокуратури України.

Крім того, замість норми про зарахування половини строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах денної форми навчання або на юридичних факультетах вищих навчальних закладів денної форми навчання буде передбачено зарахування «половини строку здобуття вищої юридичної освіти за денною формою здобуття освіти в закладах вищої освіти».

У ч. 8 ст. 86 норму про те, що право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Офісу Генерального прокурора буде змінено на те, що таке право мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працювали в органах прокуратури чи в Тренінговому центрі прокурорів України.

Замість норми ч. 9 про те, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених ч. 2 цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, буде передбачено, що прокурорам, яким встановлена інвалідність відповідно до законодавства, пенсія по інвалідності призначається на умовах і в порядку, встановлених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

А у ч. 13 замість норми про те, що пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються, перераховуються і виплачуються уповноваженими на це державними органами законодавці пропонують визначити, що пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються, перераховуються і виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду.

Також уточнено, що призначення (перерахунок) пенсії, виплата, припинення та поновлення виплати пенсії здійснюються згідно з цим Законом та Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». А оскарження рішення про призначення (перерахунок) пенсії або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії здійснюється в порядку адміністративного оскарження відповідно до Закону «Про адміністративну процедуру» з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та/або в судовому порядку».

У ч. 15 ст. 86 встановлюється, що пенсії, призначені на умовах цієї статті, виплачуються після звільнення осіб з посад, передбачених статтею 15 цього Закону. Виплата особам пенсії, призначеної відповідно до цього Закону, у період роботи на інших посадах здійснюється у розмірах, що були встановлені відповідно до цієї статті. Інші норми ч. 15 виключаються.

У ч. 20 буде передбачено, що пенсії, призначені відповідно до цього Закону, щороку з 1 березня перераховуються із застосування коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2-4 ч. 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розділ «Перехідні положення» закону про прокуратуру доповнять пунктом 54 такого змісту:

«Для осіб, які на день введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб» мали вислугу років, передбачену частиною першою статті 86 цього Закону, пенсія, призначена відповідно до цього Закону, зберігається, за умови що такі особи звільнені з посад, передбачених частиною першою статті 15 цього Закону».

Закон пропонується увести в дію з 1 січня 2026 року.

Відповідно, з 1 січня 2026 року пропонується визнати таким, що втратив чинність пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (за яким норми статті 86 Закону «Про прокуратуру» щодо пенсійного забезпечення діють до дня внесення змін до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Кабміну спільно з Офісом Генерального прокурора, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Автор: Наталя Мамченко

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