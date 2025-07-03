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Прем’єр Британії Стармер може піти у відставку – Sky News

19:17, 3 липня 2025
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під загрозою відставки через невдачі уряду.
Прем’єр Британії Стармер може піти у відставку – Sky News
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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може втратити посаду через незадовільну роботу уряду, повідомило Sky News з посиланням на двох високопоставлених депутатів від Лейбористської партії.

За словами джерел, зокрема члена уряду та відомого політика, якщо Лейбористська партія покаже слабкі результати на виборах у травні 2026 року в Уельсі, Шотландії та Лондоні, це може призвести до завершення прем’єрства Стармера. Заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс зазначив, що в партії спостерігається значний рівень невдоволення та розчарування.

«Рівень нещастя та відчаю в деяких частинах Лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, у першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру, можливо, доведеться піти у відставку за кілька місяців», – заявив він.

Кір Стармер відомий своєю підтримкою України, зокрема створенням «коаліції рішучих», оголошеної 2 березня 2025 року.

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відставка Велика Британія Стармер

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