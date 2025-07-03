У Києві обмежено рух метро «червоною» та «зеленою» гілками

У Києві обмежили рух підземки через тривогу.

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Через повітряну тривогу в Києві обмежено рух поїздів у метрополітені, повідомила Київська міська державна адміністрація.

На «червоній» гілці метро поїзди курсують лише між станціями «Академмістечко» та «Політехнічний інститут». Низка станцій, зокрема «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Університет», «Вокзальна», «Видубичі», «Звіринецька» та «Славутич», працюють виключно як укриття.

На «зеленій» гілці рух також обмежено: поїзди в напрямку Лівого берега їздять від станції «Сирець» до «Печерської» та від «Осокорків» до «Червоного хутора».

КМДА нагадала, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

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