В Киеве ограничено движение метро по «красной» и «зеленой» веткам

В Киеве ограничили движение подземки из-за тревоги.

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Из-за воздушной тревоги в Киеве ограничено движение поездов в метрополитене, сообщила Киевская городская государственная администрация.

На «красной» ветке метро поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Политехнический институт». Ряд станций, в частности «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Вокзальная», «Выдубичи», «Зверинецкая» и «Славутич», работают исключительно как укрытие.

На «зеленой» ветке движение также ограничено: поезда в направлении Левого берега ездят от станции «Сырец» до «Печерской» и от «Осокорков» до «Красного хутора».

КГГА напомнила, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

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