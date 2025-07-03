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Правительство внесло в Раду законопроект о надбавках за знание английского языка для госслужащих

18:51, 3 июля 2025
Законопроект имеет целью четко урегулировать механизмы поощрения госслужащих, которые используют английский язык в своей работе.
Правительство внесло в Раду законопроект о надбавках за знание английского языка для госслужащих
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13446 «О внесении изменений в Закон Украины «О применении английского языка в Украине», направленный на устранение правовой неопределенности относительно надбавок за владение английским языком. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает внести изменения в Закон, в частности:

  • синхронизировать сроки вступления в силу норм об обязательном владении английским языком на уровне не ниже В2 (по шкале CEFR Совета Европы) для определенных категорий лиц с введением соответствующих надбавок за знание языка;
  • наделить Кабинет Министров полномочиями определять должностные обязанности, требующие использования английского языка, а руководителям государственных органов - утверждать перечень должностей, где такие обязанности применяются.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины

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