Кабмин внес в Раду законопроект о пешеходной доступности детских садов при застройке

Законопроект направлен на обеспечение удобного доступа к дошкольным учреждениям в новых жилых районах.

Фото: minfin.com.ua

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13445 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения механизмов обеспечения пешеходной доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает внести изменения в законы «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности», «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», «О регулировании градостроительной деятельности» и «О местном самоуправлении в Украине». Изменения касаются:

- учета пешеходной доступности при планировании реконструкции или замены устаревшего жилого фонда, в частности предусмотрения учреждений дошкольного образования в детальных планах и проектах застройки;

- обязательного участия инвесторов-застройщиков в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая детские сады, как условия конкурса для реализации проектов реконструкции;

- запрета включения учреждений дошкольного образования в последнюю очередь или пусковой комплекс строительства, если проектная документация предусматривает очередность и наличие таких учреждений, за исключением случаев, когда в эту очередь включен другой объект;

- закрепление за исполнительными органами сельских, поселковых и городских советов полномочий по обеспечению доступности дошкольного и среднего образования, а также права останавливать строительство в случае нарушения градостроительной документации;

- установление ответственности за нарушение строительных норм и проектных решений, в частности относительно строительства детских садов, предусмотренных проектной документацией.

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