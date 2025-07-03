Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Кабмин внес в Раду законопроект о пешеходной доступности детских садов при застройке

18:39, 3 июля 2025
Законопроект направлен на обеспечение удобного доступа к дошкольным учреждениям в новых жилых районах.
Кабмин внес в Раду законопроект о пешеходной доступности детских садов при застройке
Фото: minfin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13445 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения механизмов обеспечения пешеходной доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает внести изменения в законы «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности», «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», «О регулировании градостроительной деятельности» и «О местном самоуправлении в Украине». Изменения касаются:

- учета пешеходной доступности при планировании реконструкции или замены устаревшего жилого фонда, в частности предусмотрения учреждений дошкольного образования в детальных планах и проектах застройки;

- обязательного участия инвесторов-застройщиков в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая детские сады, как условия конкурса для реализации проектов реконструкции;

- запрета включения учреждений дошкольного образования в последнюю очередь или пусковой комплекс строительства, если проектная документация предусматривает очередность и наличие таких учреждений, за исключением случаев, когда в эту очередь включен другой объект;

- закрепление за исполнительными органами сельских, поселковых и городских советов полномочий по обеспечению доступности дошкольного и среднего образования, а также права останавливать строительство в случае нарушения градостроительной документации;

- установление ответственности за нарушение строительных норм и проектных решений, в частности относительно строительства детских садов, предусмотренных проектной документацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.

Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси