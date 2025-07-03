Кабмін вніс до Ради законопроект про пішохідну доступність дитячих садків при забудові

Законопроект спрямований на забезпечення зручного доступу до дошкільних закладів у нових житлових районах.

Фото: minfin.com.ua

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13445 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізмів забезпечення пішохідної доступності закладів дошкільної освіти під час забудови територій». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує внести зміни до законів «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Зміни стосуються:

врахування пішохідної доступності при плануванні реконструкції чи заміни застарілого житлового фонду, зокрема передбачення закладів дошкільної освіти у детальних планах і проектах забудови;

обов’язкової участі інвесторів-забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, включно з дитячими садками, як умови конкурсу для реалізації проектів реконструкції;

заборони включення закладів дошкільної освіти до останньої черги чи пускового комплексу будівництва, якщо проєктна документація передбачає черговість і наявність таких закладів, за винятком випадків, коли до цієї черги включено інший об’єкт;

закріплення за виконавчими органами сільських, селищних і міських рад повноважень із забезпечення доступності дошкільної та середньої освіти, а також права зупиняти будівництво у разі порушення містобудівної документації;

встановлення відповідальності за порушення будівельних норм і проектних рішень, зокрема щодо будівництва дитячих садків, передбачених проектною документацією.

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