Кабмін вніс до Ради законопроект про визнання українських гарантій походження електроенергії в ЄС

Гарантії походження української енергії визнаватимуть у Європі – нова ініціатива Кабміну.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13444 «Про внесення змін до статті 9-7 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», спрямований на розширення визнання українських гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, у країнах Енергетичного Співтовариства та Європейського Союзу. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає внесення змін до статті 9-7, зокрема:

запровадження принципу взаємності для визнання гарантій походження, виданих країнами ЄС та Енергетичного Співтовариства;

визнання гарантій походження від країн поза межами ЄС чи Енергетичного Співтовариства лише за умови їх схвалення цими організаціями;

скасування норми про експорт та імпорт гарантій походження за зовнішньоекономічними контрактами, оскільки це вже врегульовано в Законі;

надання НКРЕКП повноважень затверджувати та змінювати протокол домену України, який регулює видачу, обіг і погашення гарантій походження відповідно до вимог Асоціації органів-емітентів (AIB);

уточнення правил розкриття інформації про походження електроенергії з відновлюваних та інших джерел із використанням річного розрахункового залишкового енергетичного міксу за методикою НКРЕКП.

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