Кабмін вніс до Ради законопроект про визнання українських гарантій походження електроенергії в ЄС

18:27, 3 липня 2025
Гарантії походження української енергії визнаватимуть у Європі – нова ініціатива Кабміну.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13444 «Про внесення змін до статті 9-7 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», спрямований на розширення визнання українських гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, у країнах Енергетичного Співтовариства та Європейського Союзу. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ передбачає внесення змін до статті 9-7, зокрема:
- запровадження принципу взаємності для визнання гарантій походження, виданих країнами ЄС та Енергетичного Співтовариства;
- визнання гарантій походження від країн поза межами ЄС чи Енергетичного Співтовариства лише за умови їх схвалення цими організаціями;
- скасування норми про експорт та імпорт гарантій походження за зовнішньоекономічними контрактами, оскільки це вже врегульовано в Законі;
- надання НКРЕКП повноважень затверджувати та змінювати протокол домену України, який регулює видачу, обіг і погашення гарантій походження відповідно до вимог Асоціації органів-емітентів (AIB);
- уточнення правил розкриття інформації про походження електроенергії з відновлюваних та інших джерел із використанням річного розрахункового залишкового енергетичного міксу за методикою НКРЕКП.
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