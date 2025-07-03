Кабмин внес в Раду законопроект о признании украинских гарантий происхождения электроэнергии в ЕС

Гарантии происхождения украинской энергии будут признавать в Европе – новая инициатива Кабмина.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13444 «О внесении изменений в статью 9-7 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии», направленный на расширение признания украинских гарантий происхождения электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в странах Энергетического Сообщества и Европейского Союза. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 9-7, в частности:

- введение принципа взаимности для признания гарантий происхождения, выданных странами ЕС и Энергетического Сообщества;

- признание гарантий происхождения от стран за пределами ЕС или Энергетического Сообщества только при условии их одобрения этими организациями;

- отмена нормы об экспорте и импорте гарантий происхождения по внешнеэкономическим контрактам, поскольку это уже урегулировано в Законе;

- предоставление НКРЭКУ полномочий утверждать и изменять протокол домена Украины, который регулирует выдачу, обращение и погашение гарантий происхождения в соответствии с требованиями Ассоциации органов-эмитентов (AIB);

- уточнение правил раскрытия информации о происхождении электроэнергии из возобновляемых и других источников с использованием годового расчетного остаточного энергетического микса по методике НКРЭКУ.

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