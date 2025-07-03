В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о социальной защите семей погибших полицейских

Кабмин предлагает поддержку семьям полицейских, которые не вернулись.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13443 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который погиб, пропал без вести или признан судом безвестно отсутствующим при исполнении служебных обязанностей». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предлагает дополнить Закон «О Национальной полиции» новой статьей 93-1 и внести изменения в статьи 95 и 103, чтобы обеспечить социальную защиту, медицинское обеспечение и обслуживание для семей полицейских, которые погибли, пропали без вести при особых обстоятельствах или были признаны судом без вести отсутствующими при исполнении служебных задач.

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