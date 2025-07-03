У Верховній Раді зареєстровано законопроект про соціальний захист сімей загиблих поліцейських

Кабмін пропонує підтримку родинам поліцейських, які не повернулися.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №13443 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який загинув, пропав безвісти або визнаний судом безвісно відсутнім під час виконання службових обов’язків». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує доповнити Закон «Про Національну поліцію» новою статтею 93-1 та внести зміни до статей 95 і 103, щоб забезпечити соціальний захист, медичне забезпечення та обслуговування для сімей поліцейських, які загинули, пропали безвісти за особливих обставин або були визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових завдань.

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