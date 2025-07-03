Банкрутства, бренди та земля – Верховний Суд оприлюднив практику Касаційного господарського суду за травень

18:09, 3 липня 2025
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики про корпоративні спори, права ТОВ і земельні оренди.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за травень 2025 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:
- закриття провадження у справі про банкрутство з підстав, визначених у п. 14 ч. 1 ст. 90 КУзПБ — «в інших випадках, передбачених цим Кодексом»;
- скасування заходів забезпечення позову, який залишено судом без розгляду, у зв’язку з поданням позивачем заяви з грошовими вимогами до боржника у справі про неплатоспроможність.
У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки про:
- неможливість застосувати рекомендації АМК як джерело правозастосовчої практики в розумінні ч. 4 ст. 236 ГПК України;
- використання загальновживаного позначення в торговельній марці на медичний препарат.
У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав сформульовано висновки стосовно:
- відсутності порушених прав колишнього учасника ТОВ рішенням загальних зборів товариства, що стосується прав / інтересів колишнього директора ТОВ;
- обсягу документів, які можуть бути витребувані учасником у ТОВ відповідно до статей 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
- того, чи може свідчити про зловживання процесуальними правами збіг в одній особі позивача та директора відповідача.
У постанові в справі щодо земельних відносин та права власності міститься правовий висновок про:
- належний спосіб захисту прав територіальної громади, порушених неправильним визначенням цільового призначення орендованої земельної ділянки комунальної власності, яке спричинило встановлення орендної плати в меншому розмірі.
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