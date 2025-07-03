Банкротства, бренды и земля – Верховный Суд обнародовал практику Кассационного хозяйственного суда за май

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики о корпоративных спорах, правах ООО и земельных арендах.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за май 2025 года. В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

- закрытия производства по делу о банкротстве по основаниям, определенным в п. 14 ч. 1 ст. 90 КУпПБ - «в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом»;

- отмена мер обеспечения иска, который оставлен судом без рассмотрения, в связи с подачей истцом заявления с денежными требованиями к должнику по делу о неплатежеспособности.

В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы о:

- невозможности применить рекомендации АМК как источник правоприменительной практики в понимании ч. 4 ст. 236 ХПК Украины;

- использовании общеупотребительного обозначения в торговой марке на медицинский препарат.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах и корпоративных правах сформулированы выводы относительно:

- отсутствия нарушенных прав бывшего участника ООО решением общего собрания общества, касающегося прав/интересов бывшего директора ООО;

- объема документов, которые могут быть истребованы участником у ООО в соответствии со статьями 5, 43 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

- того, может ли свидетельствовать о злоупотреблении процессуальными правами совпадение в одном лице истца и директора ответчика.

В постановлении по делу о земельных отношениях и права собственности содержится правовой вывод о:

- надлежащем способе защиты прав территориальной громады, нарушенных неправильным определением целевого назначения арендованного земельного участка коммунальной собственности, которое повлекло установление арендной платы в меньшем размере.

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