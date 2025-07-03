Ryanair отменила 170 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции

30 тысяч пассажиров ощутили на себе отмену рейсов.

Фото: Reuters

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила 170 рейсов из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции, сообщило Reuters.

В заявлении компании отмечается, что забастовка повлияет не только на рейсы во Францию и из Франции, но и на перелеты через французское воздушное пространство, в частности из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию. Отмена затронет более 30 тысяч пассажиров.

Французское Генеральное управление гражданской авиации (DGAC) 2 июля обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить количество рейсов в аэропортах Парижа на 40% 4 июля из-за запланированной забастовки. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири призвал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен срочно реформировать службы авиадиспетчеров ЕС.

Отмена рейсов пришлась на начало летнего сезона отпусков в Европе.

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