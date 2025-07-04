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В Почаеве немецкая овчарка покусала лицо 11-летней девочки — владельца собаки будут судить

07:00, 4 июля 2025
Собака без намордника напала на ребенка прямо на улице.
В Почаеве немецкая овчарка покусала лицо 11-летней девочки — владельца собаки будут судить
Иллюстративное фото, источник - unsplash
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В Тернопольской области будут судить хозяина немецкой овчарки, которая сильно покусала лицо девочки. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 30 марта этого года мужчина, выгуливая немецкую овчарку без намордника, отпустил собаку с поводка, и животное напало на 11-летнюю девочку, которая шла по грунтовой дороге в городе Почаев.

Собака сильно покусала лицо ребенка, и родственники немедленно доставили девочку в больницу.

Эксперты квалифицировали полученные травмы как телесные повреждения средней степени тяжести.

На данный момент ребенок все еще нуждается в дополнительном обследовании и лечении.

В суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении по неосторожности телесных повреждений средней тяжести (ст. 128 УК Украины).

Инкриминируемая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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