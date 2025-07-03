Входят ли дни больничного в стаж для ежегодного дополнительного отпуска — разъяснение

Пребывание работника на больничном не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск — отмечают в Гоструда.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, входит ли период пребывания работника на больничном в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска.

Согласно статье 9 Закона Украины «Об отпусках», в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска, засчитываются:

1) время фактической работы во вредных, тяжёлых условиях или с особым характером труда, если работник занят в этих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, установленной для работников данного производства, цеха, профессии или должности;

2) время ежегодных основных и дополнительных отпусков за работу во вредных, тяжёлых условиях и за особый характер труда;

3) время работы беременных женщин, переведённых на основании медицинского заключения на более лёгкую работу, при которой они не подвергаются воздействию неблагоприятных производственных факторов.

Следовательно, период пребывания работника на больничном не включается в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска.

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