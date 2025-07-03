Чи входять дні лікарняного до стажу для щорічної додаткової відпустки — роз’яснення

Перебування працівника на лікарняному не зараховується до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку — наголошують у Держпраці.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи входить до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, перебування працівника на лікарняному.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки», до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Отже, період перебування працівника на лікарняному не входить до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки.

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