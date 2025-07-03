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В Одесі завідувач кладовищем за 1500 доларів «продавав» місця для поховання

23:39, 3 липня 2025
Чоловік вимагав гроші за оформлення документів на виділення ділянок і був затриманий під час отримання хабаря прямо на території кладовища.
В Одесі завідувач кладовищем за 1500 доларів «продавав» місця для поховання
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В Одесі правоохоронці викрили завідувача кладовищем, який «продавав» місця для поховання. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний вимагав 1500 доларів від громадянина за безперешкодне виділення двох місць на кладовищі.

Так, за вказану суму він пообіцяв оформити документи на «бронювання» земельних ділянок, засвідчивши їх підписом і печаткою підприємства.

Посадовця затримали безпосередньо в адмінприміщенні кладовища під час одержання обумовленої суми хабаря. Гроші він отримав після видачі документа з відміткою про виділене місце для поховання.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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прокуратура Одеса

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