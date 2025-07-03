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В одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею пропускають лише 5 авто на годину

17:33, 3 липня 2025
Тимчасові обмеження на пункті пропуску «Шегині – Медика» через ремонтні роботи.
В одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею пропускають лише 5 авто на годину
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Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасові обмеження в роботі пункту пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею через ремонтні роботи, які впливають на пропускну здатність.

На польському боці в пункті «Медика» тривають дорожні роботи, через що до 20:00 3 липня пропуск легкових автомобілів на в’їзд до Польщі (виїзд з України) здійснюється лише двома смугами, а пропускна здатність знижена до п’яти авто на годину. На українському боці в пункті «Шегині» проводять реконструкцію: демонтують старе дорожнє покриття та прокладають інженерні мережі, що також ускладнює рух.

Прикордонники рекомендують подорожнім обирати альтернативні пункти пропуску, зокрема «Рава-Руська», «Смільниця» та «Нижанковичі», які наразі є менш завантаженими.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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