В Україні готують примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів – Володимир Зеленський вніс законопроект

Президент пропонує затвердити рішення РНБО від 2 липня 2025 року про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

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Президент Володимир Зеленський 3 липня ініціював у парламенті законопроект, яким пропонується затвердити Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Наразі доступний лише номер законопроекту – 13442, зміст законопроекту не опублікований.

Нагадаємо, що подібне рішення було у травні 2022 року – Указ №326/2022, яким було введено в дію рішення РНБО і примусово вилучено в Україні такі об’єкти права власності РФ та її резидентів, як корпоративні права ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», що належать державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ», АТ «Міжнародний Резервний банк», що належать ПАТ «Сбєрбанк Росії» та відповідні фінансові активи.

Автор: Наталя Мамченко

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