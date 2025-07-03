Новопризначений суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков склав присягу

Тепер кількість суддів Конституційного Суду України становить 12, що повертає КСУ кворум для прийняття рішень.

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Олександр Водянніков набув повноважень судді Конституційного Суду України.

Так, новопризначений суддя КСУ склав присягу на спеціальному пленарному засіданні 3 липня. Текст присяги суддя засвідчив особистим підписом.

Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин вручив судді Олександру Водяннікову мантію, нагрудний знак і посвідчення судді Конституційного Суду України.

Після складення присяги Олександром Водянніковим кількість суддів Конституційного Суду України становить 12, що забезпечує необхідний кворум Суду для проведення ним пленарних засідань та ухвалення рішень відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України».

Із вітальними промовами до присутніх звернулися Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик.

Від імені Конституційного Суду України Олександр Петришин привітав Олександра Водяннікова з набуттям повноважень судді Конституційного Суду України.

«Сьогодні Ви стаєте частиною інституції, яка є охоронцем Конституції – Основного Закону нашої держави, її правових цінностей і демократичних засад. На Вас покладається почесна місія – стояти на варті верховенства права, захищати права і свободи людини і громадянина, а також забезпечувати стабільність і цілісність конституційного ладу України», – зазначив він.

У церемонії складення присяги також взяли участь Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник, Голова Асоціації суддів Конституційного Суду України Сергій Вдовіченко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов та інші посадові особи, представники органів державної влади, наукової спільноти, медіа.

Олександр Водянніков у 2000 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», здобув кваліфікацію магістра міжнародного права, перекладача з англійської мови. У 2002 році закінчив Центральноєвропейський університет у м. Будапешт, здобув кваліфікацію магістра права у порівняльному конституційному праві.

Кандидат юридичних наук. Експерт у галузі конституційного та міжнародного права.

Тривалий час працював національним радником з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Обіймав посаду старшого проектного співробітника Програми підтримки ОБСЄ для України.

Нагадаємо, з січня 2025 року КСУ втратив необхідний кворум для прийняття рішень. Також нагадаємо, що у 2021 році Олександр Водянніков в інтервʼю «Судово-юридичній газеті» зазначив, що «КСУ не має бути залучений до політичних процесів, але формування constitutional policy є його безпосередньою функцією».

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