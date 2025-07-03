Далі справи проти бізнесу будуть мати три шляхи: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що буде далі з 20 тисячами справ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив результати кількісного аудиту справ проти бізнесу.
«Бізнес.
Багато питань досі залишаються відкритими.
Закінчили кількісний аудит кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються субʼєктів господарювання. І тут є проблеми.
Останні дані дашборду — це 6249 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання, виявились в рази меншими за реальні дані аудиту, які становлять понад 20 ТИСЯЧ проваджень. І всі вони підлягають перевірці.
Результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів. Четвертого не дано.
Перший. Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті в розумні строки по ст. 284 КПК України.
Другий. У кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень.
Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування.
Звертаюсь також і до бізнесу – ведіть відкриту комунікацію з правоохоронними органами. Надавайте свої докази, які неодмінно будуть враховані.
Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, ми приймаємо рішення за 284 КПК України, тобто, закриваємо провадження і бізнес працює з чистою совістю.
У разі якщо експертиза підтвердила позицію слідства – діємо по закону: закінчуємо розслідування і передаємо справу до суду.
Третій. Кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз чи особам повідомлено про підозру, будуть передані до суду.
Ви маєте недовіру, сумнівається щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора? Жодних проблем, змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством. Але наголошу: слідство – не змагання експертиз. В кримінальному провадженні експертизи відіграють вагому роль, але не є виключною підставою. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів в процесі досудового слідства.
Ще раз повторюю: я виключно за прозорий і відкритий механізм роботи і комунікації. І для мене немає нікого рівнішого за інших» – зазначив Руслан Кравченко.
Автор: Наталя Мамченко
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