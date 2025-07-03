Далі справи проти бізнесу будуть мати три шляхи: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що буде далі з 20 тисячами справ

«Результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів, четвертого не дано» – Руслан Кравченко повідомив результати кількісного аудиту справ щодо субʼєктів господарювання.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив результати кількісного аудиту справ проти бізнесу.

«Бізнес.

Багато питань досі залишаються відкритими.

Закінчили кількісний аудит кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються субʼєктів господарювання. І тут є проблеми.

Останні дані дашборду — це 6249 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання, виявились в рази меншими за реальні дані аудиту, які становлять понад 20 ТИСЯЧ проваджень. І всі вони підлягають перевірці.

Результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів. Четвертого не дано.

Перший. Провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті в розумні строки по ст. 284 КПК України.

Другий. У кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень.

Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування.

Звертаюсь також і до бізнесу – ведіть відкриту комунікацію з правоохоронними органами. Надавайте свої докази, які неодмінно будуть враховані.

Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, ми приймаємо рішення за 284 КПК України, тобто, закриваємо провадження і бізнес працює з чистою совістю.

У разі якщо експертиза підтвердила позицію слідства – діємо по закону: закінчуємо розслідування і передаємо справу до суду.

Третій. Кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз чи особам повідомлено про підозру, будуть передані до суду.

Ви маєте недовіру, сумнівається щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора? Жодних проблем, змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством. Але наголошу: слідство – не змагання експертиз. В кримінальному провадженні експертизи відіграють вагому роль, але не є виключною підставою. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів в процесі досудового слідства.

Ще раз повторюю: я виключно за прозорий і відкритий механізм роботи і комунікації. І для мене немає нікого рівнішого за інших» – зазначив Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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