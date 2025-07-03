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Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

16:41, 3 июля 2025
«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.
Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел против бизнеса.

«Бизнес. Много вопросов до сих пор остаются открытыми.

Закончили количественный аудит уголовных производств, которые прямо или косвенно касаются субъектов хозяйствования. И здесь есть проблемы.

Последние данные дашборда — это 6249 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, оказались в разы меньше реальных данных аудита, которые составляют более 20 ТЫСЯЧ производств. И все они подлежат проверке.

Результатом таких проверок будет один из трех путей. Четвертого не дано.

Первый. Производства, которые годами не расследовались и не содержат объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления, будут непременно закрыты в разумные сроки по ст. 284 УПК Украины.

Второй. В уголовных производствах, в которых еще не собрано достаточных доказательств для принятия законного решения, будут назначены необходимые экспертизы для установления истины, результаты которых и определят судьбу этих производств.

В то же время законный бизнес будет лишен неправомерного давления и вмешательства в их хозяйственную деятельность. Многочисленные безосновательные обыски, вызовы на допросы для якобы установления обстоятельств, которые уже были установлены, будут остановлены. Каждая экспертиза, предоставленная стороной защиты, будет тщательно исследована и проверена в рамках расследования.

Обращаюсь также и к бизнесу – ведите открытую коммуникацию с правоохранительными органами. Предоставляйте свои доказательства, которые непременно будут учтены.

Если экспертизы не подтвердят наличие проверяемых обстоятельств, мы принимаем решение по 284 УПК Украины, то есть, закрываем производство, и бизнес работает с чистой совестью.

В случае если экспертиза подтвердила позицию следствия – действуем по закону: заканчиваем расследование и передаем дело в суд.

Третий. Уголовные производства, в которых уже есть заключения экспертиз или лицам сообщено о подозрении, будут переданы в суд.

Вы не доверяете, сомневаетесь относительно проведенных экспертиз, которые подтвердили позицию следствия или прокурора? Никаких проблем, состязательность сторон в уголовном процессе гарантирована законодательством. Но подчеркну: следствие – не соревнование экспертиз. В уголовном производстве экспертизы играют весомую роль, но не являются исключительным основанием. Ключевыми являются законность, качество и количество собранных доказательств в процессе досудебного следствия.

Еще раз повторяю: я исключительно за прозрачный и открытый механизм работы и коммуникации. И для меня нет никого равнее других», – отметил Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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