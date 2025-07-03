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Трамп 3 июля пообщается с Путиным, а на следующий день — с Зеленским: что известно

16:39, 3 июля 2025
Разговоры состоятся на фоне приостановки поставок американского оружия в Украину.
Трамп 3 июля пообщается с Путиным, а на следующий день — с Зеленским: что известно
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
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Президент США Дональд Трамп 3 июля проведёт телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщают росСМИ.

В свою очередь, Трамп подтвердил телефонный разговор с Путином, который состоится в 17:00 по Киеву.

«Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра», — написал он в своей соцсети Truth Social.

А уже 4 июля Трамп планирует переговорить по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По предварительной информации, они обсудят приостановку поставок ключевых американских вооружений в Киев, а также перспективы будущих закупок оружия.

Решение Пентагона прекратить поставки ряда передовых вооружений, в частности перехватчиков Patriot, систем ПВО Stinger, управляемых артиллерийских снарядов, боеприпасов для F-16 и Nasams, а также более 100 ракет Hellfire, 250 снарядов GMLRS и противотанковых систем AT4, вызвало беспокойство в Украине. Это произошло на фоне усиления российского наступления, в частности крупнейшего воздушного удара за время войны, который состоялся в минувшие выходные.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкела для обсуждения поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Сибига заявил, что задержки в предоставлении помощи только поощряют Россию продолжать агрессию и террористические акты. По его данным, в июне российские силы выпустили более 330 ракет, в том числе 80 баллистических, 5000 боевых дронов и 5000 планирующих бомб, направленных на уничтожение инфраструктуры и запугивание населения.

Как ранее сообщали американские медиа, в частности Politico, Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и дроны. По данным источников издания, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

Указывается, что в Пентагоне обеспокоены тем, что запасы артиллерии, систем ПВО и высокоточного оружия снижаются до критического уровня.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

Президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что между Украиной и США сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно дальнейших поставок оборонной поддержки. 

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