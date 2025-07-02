Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

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Президент Владимир Зеленский в обращении 2 июля сообщил, что между Украиной и США сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно дальнейших поставок оборонной поддержки. Он заслушал по этому поводу доклады министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги.

«Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с США. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей», — подчеркнул Президент.

Напомним, 2 июля украинское Минобороны запросило разговор с Пентагоном по поводу сообщений о задержке поставок элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США. Кроме того, 2 июля по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в МИД был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель для обсуждения поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Также Владимир Зеленский сообщил, что только что состоялась встреча с предпринимателями – членами Американской торговой палаты.

«Значимые бизнесы. Я поблагодарил их за работу в Украине и с Украиной – это компании, которые платят налоги в нашем государстве и сохраняют рабочие места. Но также это компании и люди, имеющие значительное влияние. Для всех нас в Украине важно, чтобы каждый сейчас использовал свое личное влияние ради общего результата.

Продолжение американской поддержки для Украины, для нашей защиты, для наших людей – это наш общий интерес. Всех в государстве.

ПВО для Украины – это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства.

Украинский месседж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую стойкость. Мы сегодня говорили о том, что важно, когда компании выходят с российского рынка и работают именно здесь, в Украине. Мы также строим новую сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

Но, конечно, безопасность, конечно, защита от российских ударов – это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей повестки дня по безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент сообщил, что говорил сегодня с Президентом Египта, а также о том, что готовятся новые украинские санкции – будут решения СНБО.

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