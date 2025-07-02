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Між Україною та США зараз з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки – Володимир Зеленський

19:56, 2 липня 2025
Президент Зеленський заслухав доповіді Умєрова та Сибіги щодо відносин зі США і зазначив, що зараз на робочих рівнях з’ясовуються усі деталі стосовно постачання зброї від США.
Між Україною та США зараз з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки – Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський у зверненні 2 липня повідомив, що між Україною і США зараз на робочих рівнях з’ясовуються всі деталі щодо подальшого постачання оборонної підтримки. Він заслухав з цього приводу доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника МЗС Андрія Сибіги.

«Були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі США. Зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей» – підкреслив Президент.

Нагадаємо, 2 липня українське Міноборони запросило розмову з Пентагоном щодо повідомлень про затримку постачання елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США. Крім того, 2 липня на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до МЗС був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель для обговорення підтримки України в протидії російській агресії.

Також Володимир Зеленський повідомив, що щойно була зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати.

«Значимі бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною – це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату.

Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі.

ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва.

Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист, які підтримують українську стійкість. Ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять із російського ринку й працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів.

Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів – це основа основ, і ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного», підкреслив Зеленський.

Крім того, Президент повідомив, що говорив сьогодні з Президентом Єгипту, а також про те, що готуються нові українські санкції – будуть рішення РНБО.

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США зброя Володимир Зеленський Рустем Умєров Андрій Сибіга

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