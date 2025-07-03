Внедрение суда присяжных, аудит и возможная реорганизация органов системы правосудия – что записало правительство в Бюджетной декларации

Кабмин считает, что Украине сейчас нужен суд присяжных, а также два новых суда – СОАС и СААС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сфере судебной реформы Кабмин предлагает предпринять шаги по внедрению суда присяжных и не исключает реорганизацию отдельных органов системы правосудия. Соответствующие планы зафиксированы в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, одобренной постановлением №774 в разделе «Государственная политика в сфере верховенства права».

Как отмечает правительство, «на пути европейской интеграции Украине выдвинут ряд требований, среди которых продолжение судебной реформы в Украине. В то же время перед украинской судебной системой стоят серьезные внутренние вызовы, в частности, необходимость восстановления доверия общества».

Итак, в 2026-2028 годах финансовые ресурсы государства будут направлены на продолжение реформы сектора правосудия, а именно на:

оптимизацию сети местных общих судов с учетом административно-территориального устройства, нагрузки на суды, оптимального количества судей в судах;

усиление институциональной способности органов судейского самоуправления и других органов системы правосудия, в частности, путем разграничения их полномочий, реорганизации (при необходимости) на основе проведенного аудита, повышения прозрачности и качества процессов отбора кандидатов на должности в органы судебной власти;

создание и функционирование Специализированного окружного административного суда Специализированного апелляционного административного суда

укомплектование состава судей КСУ, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, апелляционных и местных судов на основе усовершенствованных механизмов отбора судей;

обеспечение предсказуемости, устойчивости и открытости дисциплинарной практики в отношении судей;

улучшение механизма доступа граждан и их непосредственного участия в осуществлении правосудия, в частности, путем внедрения института суда присяжных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 декабря 2024 года одобрила в первом чтении законопроект о суде присяжных 3843, который был подан четыре года назад – 14 июля 2020 года. Также принят сопровождающий его законопроект 3844 о внесении изменений в закон о судоустройстве.

Согласно одобренному законопроекту, граждан, которых слепым жребием выберут кандидатами в присяжные из реестра, оштрафуют в случае игнорирования вызова в суд. Отказаться от такой чести можно будет только по отдельно определенным в законе обстоятельствам, например, декретный отпуск или уход за ребенком.

Если же человек просто «не хочет» или «не может», то это не будет основанием для того, чтобы гражданин не исполнял свой долг, и приведет к штрафу.

К тому же, штраф смогут наложить и на работодателя, который не желает отпускать своего работника в суд.

Напомним, что другим законопроектом 11387, который принят за основу 22 августа 2024 года, предлагается значительно увеличить размер штрафов за неявки и неуважение к суду. Так, за проявление неуважения к суду будут штрафовать до 3400 грн, за повторное нарушение – 6800 грн. В случае неприбытия по вызову судьи штраф будет составлять до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Кроме того, правительство в декларации все еще надеется ввести судебные ИТ-системы, в частности, путем использования возможностей Единой судебной информационно-коммуникационной системы, которая будет основываться на выводах и рекомендациях, полученных по результатам технического и функционального аудита.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», приложения к Бюджетной декларации свидетельствуют, что уровень финансирования местных и апелляционных судов в 2026-2028 годах планируется оставить в том же объеме, что и в 2025 году. А именно, 18,5 млрд грн по общему фонду до 2028 года и в целом – 22,1 млрд грн.

При этом удельный вес разрешенных дел к общему количеству дел, поступивших на рассмотрение в суды в 2026 году, должен составлять 103,4%.

Не планируется увеличивать в 2026 году по общему фонду и финансирование Верховному Суду, ВАКС, КСУ и Высшему совету правосудия.

Также правительство предлагает оставить на уровне 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов судей. То есть, на том же уровне, на котором его «заморозили» в 2021 году.

Вместе с тем, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Помимо дополнительных расходов на сектор обороны в сумме 412 млрд грн, в изменениях к бюджету говорится о выделении средств на создание новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).

На СОАС предлагается выделить из бюджета – 880,4 тысячи грн. На СААС – 880,3 тысячи грн. То есть, в общей сложности 1,76 млн грн дополнительных расходов.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн. Кроме того, согласно решению Кабмина иностранные члены экспертного совета по проверке добросовестности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья. Следовательно, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добросовестности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.