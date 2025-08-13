Трамп проведет онлайн-встречу с Зеленским и европейскими лидерами — подробности

Онлайн-встреча запланирована на 15:00 по киевскому времени и на ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Польши – Reuters.

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами в среду, 13 августа, проведут онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что в видеоконференции с Трампом, кроме Зеленского, примут лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза.

Она состоится в 15:00 по Киеву, сообщил представитель правительства Германии.

После разговора ожидается, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выступят перед европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 16:00 по Киеву.

После этого состоится онлайн-встреча «коалиции желающих».

Сообщается, что чиновники европейских стран сообщили агентству, что они видят риск заключения неблагоприятного для Европы и Украины соглашения на переговорах в Аляске.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло, сотрудничаем с американскими партнерами и остаемся скоординированными и едиными с европейской стороны. До пятницы еще много времени», — сказал один из чиновников из Восточной Европы.

