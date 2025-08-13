Трамп проведе онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами — подробиці

Онлайн-зустріч запланована на 15:00 за київським часом і на ній будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії та Польщі — Reuters.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами у середу, 13 серпня, проведуть онлайн-зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

Очікується, що участь у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, візьмуть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу.

Вона відбудеться о 15:00 за Києвом, повідомив речник уряду Німеччини.

Після розмови очікується, що Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступлять перед європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 16:00 за Києвом.

Після цього відбудеться онлайн-зустріч «коаліції бажаючих».

Повідомляється, що високопосадовці європейських країн повідомили агентству, що вони бачать ризик укладення несприятливої для Європи та України угоди на переговорах в Алясці.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб цього не сталося — співпрацюємо з американськими партнерами та залишаємося скоординованими та єдними з європейського боку. До п’ятниці ще багато часу», — сказав один високопосадовець зі Східної Європи.

Як писала «Судово-юридична газета», 13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що переговори між Трампом і Путіним 15 серпня відбудуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.