Військова база в Алясці стане місцем зустрічі Трампа і Путіна – CNN розкрило деталі

08:33, 13 серпня 2025
Трамп і Путін зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі.
Військова база в Алясці стане місцем зустрічі Трампа і Путіна – CNN розкрило деталі
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
Адміністрація президента США Дональда Трампа та Кремль погодили місце проведення саміту між Трампом і Путіним — зустріч відбудеться в п’ятницю на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними джерел, пошук локації для переговорів виявився непростим: через пік туристичного сезону в Алясці варіантів, які б відповідали вимогам безпеки, було обмаль.

Розглядалися міста Джуно, Анкоридж та Фербанкc, але врешті-решт організатори дійшли висновку, що лише військова база на північній околиці Анкориджа здатна забезпечити необхідний рівень охорони.

«Було небагато місць, які підходили б для такої зустрічі, особливо з урахуванням ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Зважаючи на це, Росія відмовилася від європейського варіанту, навіть міст на кшталт Відня чи Женеви, де лідери США та Росії зустрічалися ще з часів Холодної війни. Хоча сам Путін запропонував Об’єднані Арабські Емірати як «цілком прийнятний» варіант, багато хто в Білому домі хотів уникнути ще однієї тривалої подорожі на Близький Схід після травневого візиту Трампа», — вказує видання.

Додається, що погодження Москви на зустріч на американській території стало несподіванкою для Вашингтона.

