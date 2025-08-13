Военная база в Аляске станет местом встречи Трампа и Путина — CNN раскрыло детали

Трамп и Путин встретятся на американской военной базе в Анкоридже.

Администрация президента США Дональда Трампа и Кремль согласовали место проведения саммита между Трампом и Путиным — встреча состоится в пятницу на военной базе Элмендорф–Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источников, поиск локации для переговоров оказался непростым: из-за пика туристического сезона в Аляске вариантов, соответствующих требованиям безопасности, было немного.

Рассматривались города Джуно, Анкоридж и Фэрбанкc, но в итоге организаторы пришли к выводу, что только военная база на северной окраине Анкориджа способна обеспечить необходимый уровень охраны.

«Было немного мест, которые подошли бы для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.

С учетом этого Россия отказалась от европейского варианта, даже городов вроде Вены или Женевы, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны. Хотя сам Путин предложил Объединенные Арабские Эмираты как «вполне приемлемый» вариант, многие в Белом доме хотели избежать еще одной длительной поездки на Ближний Восток после майского визита Трампа», — указывает издание.

Отмечается, что согласие Москвы на встречу на американской территории стало неожиданностью для Вашингтона.

