Впервые за 20 лет — поражение «Динамо» оставило Украину без Лиги чемпионов

08:48, 13 августа 2025
«Динамо» во второй раз проиграло «Пафосу» и вылетело из Лиги чемпионов.
Впервые за 20 лет — поражение «Динамо» оставило Украину без Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" потерпело поражение от кипрского "Пафоса" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок завершился со счётом 2:0.

В первом матче, состоявшемся 5 августа в польском Люблине, счет был 0:1 в пользу "Пафоса".

Итак, "Пафос" одолел "Динамо" со счетом 3:0 по сумме двух встреч и вышел в раунд плейоф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Таким образом, "Динамо" вылетело из отбора Лиги чемпионов, но продолжит выступления в раунде плейоф отбора Лиги Европы, где сразится с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Впервые за последние 20 лет украинские клубы пропустят основной этап престижнейшего клубного турнира Европы, сообщает Tribuna.com.

В последний раз было подобное в сезоне 2005/2006 годов. Тогда "Шахтер" уступил "Интеру", а "Динамо" проиграло "Туну" из Швейцарии.

