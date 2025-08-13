Практика судів
Вперше за 20 років — поразка «Динамо» залишила Україну без Ліги чемпіонів

08:48, 13 серпня 2025
«Динамо» вдруге програло «Пафосу» і вилетіло з Ліги чемпіонів.
Фото: ФК Динамо Київ
Київське "Динамо" зазнало поразки від кіпрського "Пафоса" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, рахунок був 0:1 на користь "Пафоса".

Отже, "Пафос" здолав "Динамо" з рахунком 3:0 за сумою двох зустрічей і вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). 

Таким чином, "Динамо" вилетіло з відбору Ліги чемпіонів, але продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги Європи, де побореться з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). 

Уперше за останні 20 років українські клуби пропустять основний етап найпрестижнішого клубного турніру Європи, повідомляє Tribuna.com.

В останній раз було подібне в сезоні 2005/2006 років. Тоді "Шахтар" поступився "Інтеру", а "Динамо" програло "Туну" зі Швейцарії.

футбол спорт

