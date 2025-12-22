Пенсіонерам пояснили, чи впливає оцифровка трудової книжки на розмір пенсії

Пенсіонерам не потрібно оцифровувати трудову книжку, якщо пенсія вже призначена правильно.

Тема оцифрування трудових книжок і досі викликає чимало запитань серед українських пенсіонерів. Особливо хвилює людей, які вже отримують пенсію: чи обов’язково їм переводити паперову трудову в електронний формат і чи може її відсутність вплинути на виплати. Роз’яснення з цього приводу оприлюднили на порталі «На пенсії».

Працюючі пенсіонери: оцифровування не потрібне

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, оцифровувати трудову книжку не потрібно. Увесь трудовий стаж, який був набутий до моменту призначення пенсії, уже врахований Пенсійним фондом України.

Крім того, перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів відбувається автоматично кожні два роки, а всі необхідні дані про страховий стаж надходять до реєстрів ПФУ без участі людини.

Непрацюючі пенсіонери: обов’язку також немає

Пенсіонери, які остаточно вийшли на пенсію, не працюють і не планують перерахунок виплат, також не зобов’язані оцифровувати трудову книжку. Якщо пенсію вже призначено і стаж враховано правильно, додаткові дії не потрібні.

Водночас фахівці радять не ігнорувати можливість перевірки даних — це може вберегти від помилок у майбутньому.

Чи впливає оцифровка трудової книжки на розмір пенсії

Ні, не впливає, якщо пенсія вже призначена і трудовий стаж був врахований правильно.

Як перевірити, чи врахований увесь стаж

І пенсіонери, і ті, хто ще готується до виходу на пенсію, у будь-який момент можуть:

перевірити, чи оцифрована трудова книжка;

переконатися, що всі періоди роботи зараховані коректно.

Зробити це можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Висновок: масово оцифровувати трудові книжки пенсіонерам не потрібно. Але контроль власного стажу в електронній системі — розумний крок, який допоможе уникнути проблем із пенсійними виплатами у майбутньому.

