  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пенсіонерам пояснили, чи впливає оцифровка трудової книжки на розмір пенсії

15:07, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсіонерам не потрібно оцифровувати трудову книжку, якщо пенсія вже призначена правильно.
Пенсіонерам пояснили, чи впливає оцифровка трудової книжки на розмір пенсії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тема оцифрування трудових книжок і досі викликає чимало запитань серед українських пенсіонерів. Особливо хвилює людей, які вже отримують пенсію: чи обов’язково їм переводити паперову трудову в електронний формат і чи може її відсутність вплинути на виплати. Роз’яснення з цього приводу оприлюднили на порталі «На пенсії».

Працюючі пенсіонери: оцифровування не потрібне

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, оцифровувати трудову книжку не потрібно. Увесь трудовий стаж, який був набутий до моменту призначення пенсії, уже врахований Пенсійним фондом України.

Крім того, перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів відбувається автоматично кожні два роки, а всі необхідні дані про страховий стаж надходять до реєстрів ПФУ без участі людини.

Непрацюючі пенсіонери: обов’язку також немає

Пенсіонери, які остаточно вийшли на пенсію, не працюють і не планують перерахунок виплат, також не зобов’язані оцифровувати трудову книжку. Якщо пенсію вже призначено і стаж враховано правильно, додаткові дії не потрібні.

Водночас фахівці радять не ігнорувати можливість перевірки даних — це може вберегти від помилок у майбутньому.

Чи впливає оцифровка трудової книжки на розмір пенсії

Ні, не впливає, якщо пенсія вже призначена і трудовий стаж був врахований правильно.

Як перевірити, чи врахований увесь стаж

І пенсіонери, і ті, хто ще готується до виходу на пенсію, у будь-який момент можуть:

  • перевірити, чи оцифрована трудова книжка;
  • переконатися, що всі періоди роботи зараховані коректно.

Зробити це можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Висновок: масово оцифровувати трудові книжки пенсіонерам не потрібно. Але контроль власного стажу в електронній системі — розумний крок, який допоможе уникнути проблем із пенсійними виплатами у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]