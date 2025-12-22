Пенсионерам объяснили, влияет ли оцифровка трудовой книжки на размер пенсии

Пенсионерам не нужно оцифровывать трудовую книжку, если пенсия уже назначена правильно.

Тема оцифровки трудовых книжек до сих пор вызывает немало вопросов среди украинских пенсионеров. Особенно волнует людей, которые уже получают пенсию: обязательно ли им переводить бумажную трудовую книжку в электронный формат и может ли ее отсутствие повлиять на выплаты. Разъяснения по этому поводу были опубликованы на портале «На пенсии».

Работающие пенсионеры: оцифровка не нужна

Для пенсионеров, которые продолжают работать, оцифровывать трудовую книжку не нужно. Весь трудовой стаж, который был приобретен до момента назначения пенсии, уже учтен Пенсионным фондом Украины.

Кроме того, перерасчет пенсии для работающих пенсионеров происходит автоматически каждые два года, а все необходимые данные о страховом стаже поступают в реестры ПФУ без участия человека.

Неработающие пенсионеры: обязанности также нет

Пенсионеры, которые окончательно вышли на пенсию, не работают и не планируют перерасчет выплат, также не обязаны оцифровывать трудовую книжку. Если пенсия уже назначена и стаж учтен правильно, дополнительные действия не нужны.

В то же время специалисты советуют не игнорировать возможность проверки данных — это может уберечь от ошибок в будущем.

Влияет ли оцифровка трудовой книжки на размер пенсии

Нет, не влияет, если пенсия уже назначена и трудовой стаж был учтен правильно.

Как проверить, учтен ли весь стаж

И пенсионеры, и те, кто еще готовится к выходу на пенсию, в любой момент могут:

проверить, оцифрована ли трудовая книжка;

убедиться, что все периоды работы учтены корректно.

Сделать это можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Вывод: массово оцифровывать трудовые книжки пенсионерам не нужно. Но контроль собственного стажа в электронной системе — разумный шаг, который поможет избежать проблем с пенсионными выплатами в будущем.

