  1. В Украине
  2. / Общество

Пенсионерам объяснили, влияет ли оцифровка трудовой книжки на размер пенсии

15:07, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионерам не нужно оцифровывать трудовую книжку, если пенсия уже назначена правильно.
Пенсионерам объяснили, влияет ли оцифровка трудовой книжки на размер пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тема оцифровки трудовых книжек до сих пор вызывает немало вопросов среди украинских пенсионеров. Особенно волнует людей, которые уже получают пенсию: обязательно ли им переводить бумажную трудовую книжку в электронный формат и может ли ее отсутствие повлиять на выплаты. Разъяснения по этому поводу были опубликованы на портале «На пенсии».

Работающие пенсионеры: оцифровка не нужна

Для пенсионеров, которые продолжают работать, оцифровывать трудовую книжку не нужно. Весь трудовой стаж, который был приобретен до момента назначения пенсии, уже учтен Пенсионным фондом Украины.

Кроме того, перерасчет пенсии для работающих пенсионеров происходит автоматически каждые два года, а все необходимые данные о страховом стаже поступают в реестры ПФУ без участия человека.

Неработающие пенсионеры: обязанности также нет

Пенсионеры, которые окончательно вышли на пенсию, не работают и не планируют перерасчет выплат, также не обязаны оцифровывать трудовую книжку. Если пенсия уже назначена и стаж учтен правильно, дополнительные действия не нужны.

В то же время специалисты советуют не игнорировать возможность проверки данных — это может уберечь от ошибок в будущем.

Влияет ли оцифровка трудовой книжки на размер пенсии

Нет, не влияет, если пенсия уже назначена и трудовой стаж был учтен правильно.

Как проверить, учтен ли весь стаж

И пенсионеры, и те, кто еще готовится к выходу на пенсию, в любой момент могут:

  • проверить, оцифрована ли трудовая книжка;
  • убедиться, что все периоды работы учтены корректно.

Сделать это можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Вывод: массово оцифровывать трудовые книжки пенсионерам не нужно. Но контроль собственного стажа в электронной системе — разумный шаг, который поможет избежать проблем с пенсионными выплатами в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]