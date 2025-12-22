Коли прокурор не має повноважень на представництво інтересів держави в суді в особі НАН щодо земель держвласності – постанова ВП ВС

Прокурор не обґрунтував бездіяльності або неналежного здійснення захисту інтересів держави саме Кабінетом Міністрів як компетентним органом у сфері розпорядження землями державної власності.

Прокурор має повноваження на представництво інтересів держави в суді в особі Національної академії наук України та галузевих академій наук щодо об’єктів права державної власності, що належать до сфери їхнього управління, за винятком, зокрема, спорів щодо земель державної власності, які передані їм у постійне користування.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом прокурора в інтересах держави в особі Національної академії аграрних наук України (далі – НААН України) в особі постійного землекористувача про скасування рішення сільської ради та витребування земельної ділянки.

За обставинами справи рішенням сільської ради фізичній особі передано у приватну власність земельну ділянку, яка належить до земель державної форми власності та перебуває в постійному користуванні дослідної станції.

Прокурор стверджував, що земельна ділянка вибула з державної власності без згоди власника, на підставі незаконного рішення сільської ради, тому реєстрація права власності за фізичною особою підлягає скасуванню, а спірна земельна ділянка – витребуванню на користь законного власника.

Суди попередніх інстанцій позов прокурора задовольнили.

Звертаючись із касаційною скаргою, сільська рада зазначила, зокрема, що НААН України та дослідна станція не є належними позивачами, в особі яких прокурор міг би звернутися до суду з позовом для захисту законних інтересів держави.

Розглядаючи спір, Велика Палата ВС зазначила, що оскільки НАН України та галузеві академії наук наділені повноваженнями щодо управління об’єктами права державної власності, що належать до сфери їхнього управління, то прокурор має повноваження на представництво інтересів держави в суді в їх особі, за винятком спорів щодо об’єктів власності Українського народу, що визначено ч. 1 ст. 13 Конституції України.

Тож НАН України та галузеві академії наук, у тому числі НААН України, не є суб’єктами владних повноважень щодо земель державної власності, які передані їм у постійне користування, захист інтересів держави стосовно таких земель здійснює відповідний уповноважений орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені повноваження щодо реалізації прав держави як власника (розпорядника) земель державної власності.

Прокурор, звертаючись до суду з позовом в інтересах держави, має залучати той орган, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження щодо розпорядника земель державної власності. За обставинами цієї справи таким органом є Кабінет Міністрів України.

Відповідно, представництво прокурором інтересів держави в суді в таких правовідносинах є можливим лише за умови доведення бездіяльності Кабінету Міністрів України, а не НААН України, яка не є суб’єктом владних повноважень щодо прав на земельні ділянки в контексті застосування ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

У цій справі прокурор не обґрунтував бездіяльності або неналежного здійснення захисту інтересів держави саме Кабінетом Міністрів України як компетентним органом у сфері розпорядження землями державної власності. Замість цього прокурор подав позов в інтересах НААН України, яка хоча і є постійним землекористувачем, проте не має владних повноважень щодо розпорядження такими землями відповідно до ст. 84 ЗК України.

Отже, оскільки прокурор подав позов від імені заінтересованої особи як особа, яка не має повноважень на ведення справи, є підстави для залишення позову без розгляду.

Посилання на повний текст постанови ВП ВС від 10 грудня 2025 року у справі № 344/12305/18 буде невідкладно додане після її оприлюднення в ЄДРСР.

