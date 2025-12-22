Когда прокурор не имеет полномочий на представительство интересов государства в суде в лице НАН по вопросам земель госсобственности — постановление БП ВС

Прокурор не обосновал бездействие либо ненадлежащее осуществление защиты интересов государства именно Кабинетом Министров как компетентным органом в сфере распоряжения землями государственной собственности.

Прокурор имеет полномочия на представительство интересов государства в суде в лице Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук в отношении объектов права государственной собственности, относящихся к сфере их управления, за исключением, в частности, споров относительно земель государственной собственности, переданных им в постоянное пользование.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по делу по иску прокурора в интересах государства в лице Национальной академии аграрных наук Украины (далее — НААН Украины) в лице постоянного землепользователя об отмене решения сельского совета и истребовании земельного участка.

По обстоятельствам дела решением сельского совета физическому лицу был передан в частную собственность земельный участок, который относится к землям государственной формы собственности и находится в постоянном пользовании опытной станции.

Прокурор утверждал, что земельный участок выбыл из государственной собственности без согласия собственника, на основании незаконного решения сельского совета, поэтому регистрация права собственности за физическим лицом подлежит отмене, а спорный земельный участок — истребованию в пользу законного собственника.

Суды предыдущих инстанций иск прокурора удовлетворили.

Обращаясь с кассационной жалобой, сельский совет указал, в частности, что НААН Украины и опытная станция не являются надлежащими истцами, в лице которых прокурор мог бы обратиться в суд с иском для защиты законных интересов государства.

Рассматривая спор, Большая Палата ВС отметила, что поскольку НАН Украины и отраслевые академии наук наделены полномочиями по управлению объектами права государственной собственности, относящимися к сфере их управления, то прокурор имеет полномочия на представительство интересов государства в суде в их лице, за исключением споров относительно объектов собственности Украинского народа, что определено ч. 1 ст. 13 Конституции Украины.

Таким образом, НАН Украины и отраслевые академии наук, в том числе НААН Украины, не являются субъектами властных полномочий в отношении земель государственной собственности, которые переданы им в постоянное пользование. Защиту интересов государства относительно таких земель осуществляет соответствующий уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления или иной субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены полномочия по реализации прав государства как собственника (распорядителя) земель государственной собственности.

Прокурор, обращаясь в суд с иском в интересах государства, должен привлекать тот орган, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия распорядителя земель государственной собственности. По обстоятельствам данного дела таким органом является Кабинет Министров Украины.

Соответственно, представительство прокурором интересов государства в суде в таких правоотношениях возможно лишь при условии доказывания бездействия Кабинета Министров Украины, а не НААН Украины, которая не является субъектом властных полномочий в отношении прав на земельные участки в контексте применения ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре».

В данном деле прокурор не обосновал бездействие либо ненадлежащее осуществление защиты интересов государства именно Кабинетом Министров Украины как компетентным органом в сфере распоряжения землями государственной собственности. Вместо этого прокурор подал иск в интересах НААН Украины, которая хотя и является постоянным землепользователем, однако не имеет властных полномочий по распоряжению такими землями в соответствии со ст. 84 Земельного кодекса Украины.

Следовательно, поскольку прокурор подал иск от имени заинтересованного лица как лицо, не имеющее полномочий на ведение дела, имеются основания для оставления иска без рассмотрения.

Ссылка на полный текст постановления Большой Палаты Верховного Суда от 10 декабря 2025 года по делу № 344/12305/18 будет незамедлительно добавлена после его обнародования в ЕГРСР.

