ВРП звільнила у відставку суддю Берегівського районного суду Олександра Фейіра

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Фейіра Олександра у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 22 грудня ухвалила рішення про звільнення Олександра Фейіра з посади судді Берегівського районного суду Закарпатської області.

Як зазначається, підставою для звільнення стало подання суддею заяви про відставку.

Раніше ми повідомляли, що ВРП за 11 місяців розглянула 21 клопотання Офісу Генпрокурора щодо суддів.

Також ВРП за цей час отримала понад 200 повідомлень про втручання в діяльність суддів.

Крім того, Рада за 11 місяців притягнула до дисциплінарної відповідальності 112 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.