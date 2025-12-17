ВРП за 11 місяців розглянула 21 клопотання Офісу Генпрокурора щодо суддів

Упродовж січня - листопада до ВРП надійшло понад два десятки клопотань Офісу Генерального прокурора щодо суддів, зокрема, про їх тимчасове відсторонення та надання згоди на затримання.

Упродовж січня - листопада 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 21 клопотання Офісу Генерального прокурора щодо суддів. Про це свідчать дані, оприлюднені ВРП.

Зокрема, 15 клопотань стосувалися тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням їх до кримінальної відповідальності. Ще шість клопотань були подані з метою продовження строку такого тимчасового відсторонення.

Крім того, за 11 місяців до Вищої ради правосуддя надійшло сім подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою, а також одне подання про надання згоди на утримання судді під арештом. За результатами їх розгляду ВРП ухвалила:

5 рішень про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

2 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою;

1 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом.

За результатами розгляду клопотань протягом січня - листопада 2025 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

17 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора, з яких:

- 14 рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

- 3 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

