ВСП за 11 месяцев рассмотрел 21 ходатайство Офиса Генпрокурора в отношении судей

В течение января - ноября в ВСП поступило более двух десятков ходатайств Офиса Генерального прокурора относительно судей, в частности, об их временном отстранении и предоставлении согласия на задержание.

В течение января - ноября 2025 года в Высший совет правосудия поступило 21 ходатайство Офиса Генерального прокурора в отношении судей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ВСП.

В частности, 15 ходатайств касались временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением их к уголовной ответственности. Еще шесть ходатайств были поданы с целью продления срока такого временного отстранения.

Кроме того, за 11 месяцев в Высший совет правосудия поступило семь представлений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей, а также одно представление о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом. По результатам их рассмотрения ВСП принял:

5 решений о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

2 решения об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;

1 решение о предоставлении согласия на содержание судьи под арестом.

По результатам рассмотрения ходатайств в течение января — ноября 2025 года Высшим советом правосудия принято:

17 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из которых:

- 14 решений о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

- 3 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

3 решения о возвращении без рассмотрения ходатайств Офиса Генерального прокурора о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

