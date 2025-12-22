ВСП уволил в отставку судью Береговского районного суда Александра Фейира

Высший совет правосудия решил уволить Фейира Александра в связи с подачей заявления об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 22 декабря принял решение об увольнении Александра Фейира с должности судьи Береговского районного суда Закарпатской области.

Как отмечается, основанием для увольнения стало поданное судьей заявление об отставке.

Ранее мы сообщали, что ВСП за 11 месяцев рассмотрел 21 ходатайство Офиса Генпрокурора в отношении судей.

Также за это время ВСП получил более 200 сообщений о вмешательстве в деятельность судей.

Кроме того, Совет за 11 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 112 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.