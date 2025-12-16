  1. Суд инфо

ВСП за 11 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 112 судей

16:21, 16 декабря 2025
Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 109 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 112 судей.
ВСП за 11 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 112 судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение января–ноября 2025 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 109 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 112 судей. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел к судьям были применены различные виды дисциплинарных взысканий.

В частности, предупреждение получили 55 судей. Еще 18 судьям объявлен выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

Строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи сроком на три месяца применен к шести судьям. В одном случае дисциплинарная палата внесла представление о временном отстранении судьи от осуществления правосудия на срок от одного до шести месяцев.

Кроме того, в отношении 32 судей Высший совет правосудия принял представление об увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]