ВСП за 11 месяцев привлек к дисциплинарной ответственности 112 судей

Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 109 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 112 судей.

В течение января–ноября 2025 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 109 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 112 судей. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел к судьям были применены различные виды дисциплинарных взысканий.

В частности, предупреждение получили 55 судей. Еще 18 судьям объявлен выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

Строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи сроком на три месяца применен к шести судьям. В одном случае дисциплинарная палата внесла представление о временном отстранении судьи от осуществления правосудия на срок от одного до шести месяцев.

Кроме того, в отношении 32 судей Высший совет правосудия принял представление об увольнении.

