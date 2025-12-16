  1. Суд інфо

ВРП за 11 місяців притягнула до дисциплінарної відповідальності 112 суддів

16:21, 16 грудня 2025
Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя прийняли 109 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 112 суддів.
Протягом січня–листопада 2025 року дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя ухвалили 109 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 112 суддів. За результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів було застосовано різні види дисциплінарних стягнень.

Зокрема, попередження отримали 55 суддів. Ще 18 суддям оголошено догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць.

Сувору догану з з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяці застосовано до шести суддів. В одному випадку дисциплінарна палата внесла подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя строком (від одного до шести місяців).

Крім того, щодо 32 суддів Вища рада правосуддя ухвалила подання про звільнення.

