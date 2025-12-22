Розширений Армія ID та стрічка «Пульс» – вийшла нова версія Армія+, відеоогляд

З оновленим застосунком Армія+ підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці стане простіше.

Вийшла нова версія застосунку «Армія+», яка містить цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційну стрічку «Пульс» та зручніший доступ до сервісів. Про це повідомили в Міноборони.

«Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах. Посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу», – зазначили у відомстві.

Крім того, у стрічці «Пульс» публікуються офіційні пояснення, поради та важлива інформація для військових без чуток і зайвого шуму.

Оновлено дизайн і навігацію, спрощено доступ до популярних сервісів. Додано розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

