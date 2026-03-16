  В Україні

Правила роботи з ГМО в Україні: які вимоги повинні виконувати підприємства

07:54, 16 березня 2026
Бізнес повинен забезпечувати простежуваність продукції та зберігати всю супровідну документацію.
В Україні діяльність, пов’язана зі створенням, випробуванням, транспортуванням і використанням генетично модифікованих організмів (ГМО), підпадає під державне регулювання. Підприємства, які працюють із такими технологіями або продукцією, мають дотримуватися низки законодавчих вимог, зокрема проходити державну реєстрацію та забезпечувати повну простежуваність продукції. Про це нагадали у Держпродспоживслужбі.

Які правила діють для роботи з ГМО

Наразі поводження з генетично модифікованими організмами регулює Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Основна мета цього закону — захист здоров’я людей та навколишнього середовища, а також створення безпечних умов для використання ГМО у господарській діяльності.

Відповідно до законодавства, діяльність у сфері генетично-інженерних технологій передбачає дотримання низки процедур. Зокрема, це:

  • обов’язкова державна реєстрація ГМО;
  • отримання необхідних дозволів;
  • правильне транспортування і зберігання продукції;
  • наявність супровідної документації та копій декларацій;
  • можливість ідентифікувати суб’єкта господарювання, який працює з такими організмами або продукцією.

У службі наголошують: якщо підприємство використовує ГМО безпосередньо або працює з продукцією, створеною із застосуванням таких технологій, воно автоматично підпадає під дію відповідного законодавства.

Випробування ГМО: що потрібно знати

Окремі вимоги діють для випробувань генетично модифікованих організмів у так званій відкритій системі — тобто коли можливий контакт ГМО з людьми або довкіллям.

Такі дослідження дозволені лише за наявності спеціального дозволу уповноваженого органу. У документі мають бути визначені умови та строки проведення випробувань.

Самовільне або неконтрольоване проведення таких експериментів є порушенням законодавства.

Вимоги для імпортерів і логістичних компаній

Підприємства, які займаються імпортом, транспортуванням або зберіганням ГМО, повинні забезпечити повну простежуваність продукції.

Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують законність її походження та використання. Крім того, бізнес зобов’язаний зберігати всю документацію, пов’язану з обігом генетично модифікованих організмів.

За словами представників служби, це дозволяє забезпечити ефективну взаємодію з органами державного нагляду та контролю.

Що зміниться з вересня 2026 року

Важливо, що з 16 вересня 2026 року чинний закон про біобезпеку втратить силу.

Натомість почне діяти Закон України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції».

Новий документ передбачає комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності, а також посилення державного контролю за використанням ГМО та обігом продукції, створеної з їх застосуванням.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що мета державного контролю — забезпечити безпечне і прозоре використання ГМО, а не створювати додаткові бар’єри для бізнесу. Дотримання встановлених процедур допомагає компаніям працювати на ринку відповідально та відповідно до вимог законодавства.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

