Правила работы с ГМО в Украине: какие требования должны выполнять предприятия

07:54, 16 марта 2026
Бизнес должен обеспечивать прослеживаемость продукции и хранить всю сопроводительную документацию.
В Украине деятельность, связанная с созданием, испытанием, транспортировкой и использованием генетически модифицированных организмов (ГМО), подлежит государственному регулированию. Предприятия, работающие с такими технологиями или продукцией, должны соблюдать ряд законодательных требований, в частности проходить государственную регистрацию и обеспечивать полную прослеживаемость продукции. Об этом напомнили в Госпродпотребслужбе.

Какие правила действуют для работы с ГМО

В настоящее время обращение генетически модифицированных организмов регулируется Законом Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Основная цель этого закона — защита здоровья людей и окружающей среды, а также создание безопасных условий для использования ГМО в хозяйственной деятельности.

В соответствии с законодательством, деятельность в сфере генетически-инженерных технологий предусматривает соблюдение ряда процедур. В частности, это:

  • обязательная государственная регистрация ГМО;
  • получение необходимых разрешений;
  • правильная транспортировка и хранение продукции;
  • наличие сопроводительной документации и копий деклараций;
  • возможность идентифицировать субъект хозяйствования, который работает с такими организмами или продукцией.

В службе подчеркивают: если предприятие непосредственно использует ГМО или работает с продукцией, созданной с применением таких технологий, оно автоматически подпадает под действие соответствующего законодательства.

Испытания ГМО: что нужно знать

Отдельные требования действуют для испытаний генетически модифицированных организмов в так называемой открытой системе — то есть когда возможен контакт ГМО с людьми или окружающей средой.

Такие исследования допускаются только при наличии специального разрешения уполномоченного органа. В документе должны быть указаны условия и сроки проведения испытаний.

Самовольное или неконтролируемое проведение таких экспериментов является нарушением законодательства.

Требования для импортеров и логистических компаний

Предприятия, которые занимаются импортом, транспортировкой или хранением ГМО, должны обеспечить полную прослеживаемость продукции.

Каждая партия товара должна сопровождаться документами, подтверждающими законность ее происхождения и использования. Кроме того, бизнес обязан хранить всю документацию, связанную с обращением генетически модифицированных организмов.

По словам представителей службы, это позволяет обеспечить эффективное взаимодействие с органами государственного надзора и контроля.

Что изменится с сентября 2026 года

Важно, что с 16 сентября 2026 года действующий закон о биобезопасности утратит силу.

Вместо него начнет действовать Закон Украины «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции».

Новый документ предусматривает комплексное регулирование правовых и организационных основ генетически-инженерной деятельности, а также усиление государственного контроля за использованием ГМО и оборотом продукции, произведенной с их применением.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что цель государственного контроля — обеспечить безопасное и прозрачное использование ГМО, а не создавать дополнительные барьеры для бизнеса. Соблюдение установленных процедур помогает компаниям работать на рынке ответственно и в соответствии с требованиями законодательства.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

