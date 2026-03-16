  1. В Україні

У Полтаві самочинно звели магазин — суд зобов’язав підприємство знести будівлю

07:18, 16 березня 2026
Суд скасував реєстрацію права власності на самочинно збудований об’єкт та зобов’язав привести земельну ділянку до належного стану.
У Полтаві самочинно звели магазин — суд зобов’язав підприємство знести будівлю
Господарський суд Полтавської області скасував державну реєстрацію права приватної власності кременчуцького підприємства на самочинно збудований магазин площею 55,7 кв. м у Полтаві.

Підприємство також зобов’язали знести будівлю та привести земельну ділянку у придатний для подальшого використання стан. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2014 році двоє жителів Кременчука та Черкас, маючи паспорти прив’язки, встановили на вулиці Небесної Сотні у Полтаві дві тимчасові споруди — торговельні павільйони.

Згодом, у 2016 році, на підставі рішення Октябрського районного суду Полтави право власності на ці об’єкти оформили як на одне капітальне нежитлове приміщення. Прокуратура оскаржила це рішення. Під час розгляду апеляційної скарги фізичні особи передали майно до статутного капіталу приватного підприємства з Кременчука.

У прокуратурі зазначають, що такі дії:

  • порушують порядок використання комунальної землі;
  • позбавляють громаду можливості продати право користування ділянкою через земельний аукціон;
  • обмежують права інших громадян і підприємств на отримання земельної ділянки у користування.

Зважаючи на це, у 2025 році прокуратура звернулася до приватного підприємства з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення нежитлової будівлі та скасування державної реєстрації права власності.

Наразі позовні вимоги прокурора задоволено. Триває час на апеляційне оскарження судового рішення.

суд Полтава

