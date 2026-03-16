В Полтаве самовольно построили магазин — суд обязал предприятие снести здание

Суд отменил регистрацию права собственности на самовольно построенный объект и обязал привести земельный участок в надлежащее состояние.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Полтавской области отменил государственную регистрацию права частной собственности кременчугского предприятия на самовольно построенный магазин площадью 55,7 кв. м в Полтаве.

Предприятие также обязали снести здание и привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

По данным следствия, в 2014 году двое жителей Кременчуга и Черкасс, имея паспорта привязки, установили на улице Небесной Сотни в Полтаве два временных сооружения — торговые павильоны.

Позже, в 2016 году, на основании решения Октябрьского районного суда Полтавы право собственности на эти объекты оформили как на одно капитальное нежилое помещение. Прокуратура обжаловала это решение. Во время рассмотрения апелляционной жалобы физические лица передали имущество в уставный капитал частного предприятия из Кременчуга.

В прокуратуре отмечают, что такие действия:

нарушают порядок использования коммунальной земли;

лишают громаду возможности продать право пользования участком через земельный аукцион;

ограничивают права других граждан и предприятий на получение земельного участка в пользование.

Учитывая это, в 2025 году прокуратура обратилась к частному предприятию с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса нежилого здания и отмены государственной регистрации права собственности.

В настоящее время исковые требования прокурора удовлетворены. Продолжается срок на апелляционное обжалование судебного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.