Яку кар’єру обрати зі знанням англійської: 5 перспективних напрямів

П’ять кар’єрних напрямів, де знання англійської є ключовою навичкою.

Знання англійської мови може стати ключем до десятків сучасних професій — від ІТ до гуманітарної роботи. Якщо школяр або студент володіє мовою хоча б на рівні B2 за міжнародною шкалою CEFR, перед ним відкривається значно більше кар’єрних можливостей, ніж традиційні професії перекладача чи вчителя.

У Державній службі зайнятості розповіли про п’ять перспективних напрямів освіти та кар’єри, які особливо підійдуть тим, хто любить англійську мову.

1. ІТ-фахівці та розробники програмного забезпечення

Одним із найпопулярніших напрямів для тих, хто добре знає англійську, залишається сфера інформаційних технологій.

Розробники програмного забезпечення, інженери комп’ютерних систем, веб-розробники та інші ІТ-спеціалісти працюють із міжнародними технологіями та документацією. Більшість професійної літератури та програмного коду створюється саме англійською мовою.

Таку освіту можна здобути за напрямом «інформаційні технології» у провідних університетах України, зокрема:

Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Національному університеті «Львівська політехніка»

Харківському національному університеті радіоелектроніки

2. Менеджер з туризму

Ще один напрям, де знання англійської є ключовою навичкою, — туристичний бізнес.

Менеджери з туризму організовують подорожі, працюють із міжнародними партнерами та комунікують із туристичними компаніями різних країн. Професія тимчасово постраждала через пандемію COVID-19 та війну, однак у перспективі туристична галузь залишатиметься затребуваною.

Освіту можна отримати за спеціальністю «туризм та рекреація», наприклад у:

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Київському університеті туризму, економіки і права

Національному університеті «Острозька академія»

3. Бортпровідник (стюард або стюардеса)

Професія бортпровідника приваблює тих, хто мріє подорожувати світом і працювати в міжнародному середовищі.

Це робота з конкурентною зарплатою, соціальним пакетом, пільгами та можливістю часто літати до різних країн.

Навчання бортпровідників зазвичай проходить у спеціалізованих центрах або безпосередньо в авіакомпаніях. В Україні підготовку проводять, зокрема:

Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України

Міжнародний авіаційний центр підготовки

Водночас багато авіакомпаній надають перевагу кандидатам із вищою освітою та високим рівнем англійської.

4. Гуманітарний працівник або фахівець із соціальної роботи

Гуманітарні спеціалісти допомагають людям, які постраждали від конфліктів, катастроф або перебувають у складних життєвих обставинах.

В Україні такі працівники активно співпрацюють із міжнародними організаціями та реалізують гуманітарні програми підтримки постраждалих від війни.

Для цієї роботи важливі:

знання англійської мови;

вища освіта;

підготовка за спеціальністю «соціальна робота».

Таку освіту можна здобути, зокрема, у:

Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

5. Фахівець із міжкультурного менеджменту

Це відносно новий напрям на ринку праці, який поєднує менеджмент, міжнародний бізнес і культурну комунікацію.

Спеціалісти з міжкультурного менеджменту допомагають компаніям ефективно працювати з партнерами з різних країн, враховуючи культурні особливості ведення бізнесу.

Для цієї професії потрібні:

освіта у сфері менеджменту;

високий рівень англійської (зазвичай C1).

Навчальні програми за таким напрямом пропонують:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

