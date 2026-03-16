Какую карьеру выбрать со знанием английского: 5 перспективных направлений

Пять карьерных направлений, где знание английского является ключевым навыком.

Знание английского языка может стать ключом к десяткам современных профессий — от IT до гуманитарной работы. Если школьник или студент владеет языком хотя бы на уровне B2 по международной шкале CEFR, перед ним открывается значительно больше карьерных возможностей, чем традиционные профессии переводчика или учителя.

В Государственной службе занятости рассказали о пяти перспективных направлениях образования и карьеры, которые особенно подойдут тем, кто любит английский язык.

1. IT-специалисты и разработчики программного обеспечения

Одним из самых популярных направлений для тех, кто хорошо знает английский, остается сфера информационных технологий.

Разработчики программного обеспечения, инженеры компьютерных систем, веб-разработчики и другие IT-специалисты работают с международными технологиями и документацией. Большинство профессиональной литературы и программного кода создается именно на английском языке.

Такое образование можно получить по направлению «информационные технологии» в ведущих университетах Украины, в частности:

Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского»

Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко

Национальном университете «Львовская политехника»

Харьковском национальном университете радиоэлектроники

2. Менеджер по туризму

Еще одно направление, где знание английского является ключевым навыком, — туристический бизнес.

Менеджеры по туризму организуют путешествия, работают с международными партнерами и коммуницируют с туристическими компаниями разных стран. Профессия временно пострадала из-за пандемии COVID-19 и войны, однако в перспективе туристическая отрасль останется востребованной.

Образование можно получить по специальности «туризм и рекреация», например в:

Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана

Киевском университете туризма, экономики и права

Национальном университете «Острожская академия»

3. Бортпроводник (стюард или стюардесса)

Профессия бортпроводника привлекает тех, кто мечтает путешествовать по миру и работать в международной среде.

Это работа с конкурентной заработной платой, социальным пакетом, льготами и возможностью часто летать в разные страны.

Обучение бортпроводников обычно проходит в специализированных центрах или непосредственно при авиакомпаниях. В Украине подготовку проводят, в частности:

Главный учебный и сертификационный центр гражданской авиации Украины

Международный авиационный центр подготовки

В то же время многие авиакомпании отдают предпочтение кандидатам с высшим образованием и высоким уровнем английского.

4. Гуманитарный работник или специалист по социальной работе

Гуманитарные специалисты помогают людям, пострадавшим от конфликтов, катастроф или находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Украине такие работники активно сотрудничают с международными организациями и реализуют гуманитарные программы поддержки пострадавших от войны.

Для этой работы важны:

знание английского языка;

высшее образование;

подготовка по специальности «социальная работа».

Такое образование можно получить, в частности, в:

Национальном университете «Киево-Могилянская академия»

Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского»

5. Специалист по межкультурному менеджменту

Это относительно новое направление на рынке труда, которое сочетает менеджмент, международный бизнес и культурную коммуникацию.

Специалисты по межкультурному менеджменту помогают компаниям эффективно работать с партнерами из разных стран, учитывая культурные особенности ведения бизнеса.

Для этой профессии необходимы:

образование в сфере менеджмента;

высокий уровень английского (обычно C1).

Учебные программы по этому направлению предлагают:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Национальный технический университет Украины «КПИ имени Игоря Сикорского».

