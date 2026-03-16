Какую карьеру выбрать со знанием английского: 5 перспективных направлений
Знание английского языка может стать ключом к десяткам современных профессий — от IT до гуманитарной работы. Если школьник или студент владеет языком хотя бы на уровне B2 по международной шкале CEFR, перед ним открывается значительно больше карьерных возможностей, чем традиционные профессии переводчика или учителя.
В Государственной службе занятости рассказали о пяти перспективных направлениях образования и карьеры, которые особенно подойдут тем, кто любит английский язык.
1. IT-специалисты и разработчики программного обеспечения
Одним из самых популярных направлений для тех, кто хорошо знает английский, остается сфера информационных технологий.
Разработчики программного обеспечения, инженеры компьютерных систем, веб-разработчики и другие IT-специалисты работают с международными технологиями и документацией. Большинство профессиональной литературы и программного кода создается именно на английском языке.
Такое образование можно получить по направлению «информационные технологии» в ведущих университетах Украины, в частности:
- Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского»
- Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко
- Национальном университете «Львовская политехника»
- Харьковском национальном университете радиоэлектроники
2. Менеджер по туризму
Еще одно направление, где знание английского является ключевым навыком, — туристический бизнес.
Менеджеры по туризму организуют путешествия, работают с международными партнерами и коммуницируют с туристическими компаниями разных стран. Профессия временно пострадала из-за пандемии COVID-19 и войны, однако в перспективе туристическая отрасль останется востребованной.
Образование можно получить по специальности «туризм и рекреация», например в:
- Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана
- Киевском университете туризма, экономики и права
- Национальном университете «Острожская академия»
3. Бортпроводник (стюард или стюардесса)
Профессия бортпроводника привлекает тех, кто мечтает путешествовать по миру и работать в международной среде.
Это работа с конкурентной заработной платой, социальным пакетом, льготами и возможностью часто летать в разные страны.
Обучение бортпроводников обычно проходит в специализированных центрах или непосредственно при авиакомпаниях. В Украине подготовку проводят, в частности:
- Главный учебный и сертификационный центр гражданской авиации Украины
- Международный авиационный центр подготовки
В то же время многие авиакомпании отдают предпочтение кандидатам с высшим образованием и высоким уровнем английского.
4. Гуманитарный работник или специалист по социальной работе
Гуманитарные специалисты помогают людям, пострадавшим от конфликтов, катастроф или находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
В Украине такие работники активно сотрудничают с международными организациями и реализуют гуманитарные программы поддержки пострадавших от войны.
Для этой работы важны:
- знание английского языка;
- высшее образование;
- подготовка по специальности «социальная работа».
Такое образование можно получить, в частности, в:
- Национальном университете «Киево-Могилянская академия»
- Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского»
5. Специалист по межкультурному менеджменту
Это относительно новое направление на рынке труда, которое сочетает менеджмент, международный бизнес и культурную коммуникацию.
Специалисты по межкультурному менеджменту помогают компаниям эффективно работать с партнерами из разных стран, учитывая культурные особенности ведения бизнеса.
Для этой профессии необходимы:
- образование в сфере менеджмента;
- высокий уровень английского (обычно C1).
Учебные программы по этому направлению предлагают:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Национальный технический университет Украины «КПИ имени Игоря Сикорского».
